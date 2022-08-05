Ердоган прибув до Сочі на переговори з Путіним

У п'ятницю вдень турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прилетів до Сочі, де проведе зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство Anadolu.
Літак з главою турецької держави на борту приземлився в аеропорту Сочі о близько 14:30 за київським часом. Планується, що Ердоган пробуде в Росії один день.
В ході переговорів лідери країни планують обговорити військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України.
Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін на минулій зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників Bayraktar в РФ.
Однак пізніше стало відомо, що Управління оборонної промисловості Туреччини не розглядає питання можливої співпраці з Росією по спільному виробництву безпілотників.