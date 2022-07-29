ua ru
Пт, 29 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Турция о предложении Путина производить Bayraktar: не на повестке дня

Новина українською →
Турция, Пятница 29 июля 2022 11:33
Турция о предложении Путина производить Bayraktar: не на повестке дня Фото: глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Управление оборонной промышленности Турции не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы местного оборонпрома Исмаила Демира, передает Hurriyet Ankara.

"Не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что попало бы в нашу повестку дня и начало работать", - сказал он.

В то же время, по его словам, такой процесс "формируется в рамках политики Турецкой Республики". Он добавил, что "работаем над технической стороной вопроса".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил наладить производство ударных беспилотников Bayraktar в РФ.

Напомним, ранее исполнительный директор Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников в Россию. По его словам, причина - поддержка украинской борьбы за независимость.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Турция
NEWS
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
DAILY
Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине