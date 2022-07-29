Турция о предложении Путина производить Bayraktar: не на повестке дня
Управление оборонной промышленности Турции не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы местного оборонпрома Исмаила Демира, передает Hurriyet Ankara.
"Не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что попало бы в нашу повестку дня и начало работать", - сказал он.
В то же время, по его словам, такой процесс "формируется в рамках политики Турецкой Республики". Он добавил, что "работаем над технической стороной вопроса".
Как сообщалось, президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил наладить производство ударных беспилотников Bayraktar в РФ.
Напомним, ранее исполнительный директор Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников в Россию. По его словам, причина - поддержка украинской борьбы за независимость.
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