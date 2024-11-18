ua en ru
Пн, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эрдоган представит собственный план замораживания войны в Украине во время G20, - СМИ

Понедельник 18 ноября 2024 09:31
UA EN RU
Эрдоган представит собственный план замораживания войны в Украине во время G20, - СМИ Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует представить собственное предложение по замораживанию войны в Украине во время саммита "Группы двадцати" (G20). Оно также включает отсрочку дискуссий о присоединении к НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как напоминает издание, формула мира президента Владимира Зеленского базируется на получении четкого пути к членству в НАТО, а также гарантиях безопасности в вопросе защиты к вступлению.

Эрдоган, как сообщают источники, предложит Украине отложить дискуссии о вступлении в Альянс по крайней мере на 10 лет в качестве уступки диктатору Владимиру Путину.

В частности турецкое предложение будет предусматривать образование демилитаризованной зоны на востоке Украины, а также развертывание там международных войск и военные гарантии для Киева в качестве компенсации за согласие остаться вне НАТО.

По словам неназванных турецких чиновников, Киеву будет трудно принять соответствующее предложение, впрочем, это позволило бы обеспечить стабильное прекращение огня. В то же время план может понравиться тем союзникам Киева, которые переживают из-за риска прямого конфликта НАТО и России в случае членства Украины в НАТО.

Саммит G20

Саммит G20 - это ежегодная встреча лидеров стран, входящих в "Группу двадцати", ключевого международного форума для обсуждения экономических и глобальных вызовов. На нем одобряются договоренности, достигнутые в течение года, и определяются дальнейшие направления сотрудничества.

Следующий саммит состоится 18-19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Между тем как пишет Reuters, лидеры стран G20 не могут согласовать итоговое заявление из-за массированного российского авиаудара по Украине 17 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Турция Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
Решение США снять ограничения на дальнобойные удары касаются только Курской области, - СМИ
Решение США снять ограничения на дальнобойные удары касаются только Курской области, - СМИ
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу