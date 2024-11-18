Эрдоган представит собственный план замораживания войны в Украине во время G20, - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует представить собственное предложение по замораживанию войны в Украине во время саммита "Группы двадцати" (G20). Оно также включает отсрочку дискуссий о присоединении к НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как напоминает издание, формула мира президента Владимира Зеленского базируется на получении четкого пути к членству в НАТО, а также гарантиях безопасности в вопросе защиты к вступлению.

Эрдоган, как сообщают источники, предложит Украине отложить дискуссии о вступлении в Альянс по крайней мере на 10 лет в качестве уступки диктатору Владимиру Путину.

В частности турецкое предложение будет предусматривать образование демилитаризованной зоны на востоке Украины, а также развертывание там международных войск и военные гарантии для Киева в качестве компенсации за согласие остаться вне НАТО.

По словам неназванных турецких чиновников, Киеву будет трудно принять соответствующее предложение, впрочем, это позволило бы обеспечить стабильное прекращение огня. В то же время план может понравиться тем союзникам Киева, которые переживают из-за риска прямого конфликта НАТО и России в случае членства Украины в НАТО.

Саммит G20

Саммит G20 - это ежегодная встреча лидеров стран, входящих в "Группу двадцати", ключевого международного форума для обсуждения экономических и глобальных вызовов. На нем одобряются договоренности, достигнутые в течение года, и определяются дальнейшие направления сотрудничества.

Следующий саммит состоится 18-19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Между тем как пишет Reuters, лидеры стран G20 не могут согласовать итоговое заявление из-за массированного российского авиаудара по Украине 17 ноября.