Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Украину

В субботу, 3 сентября, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время переговоров речь, по большей части, шла об Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Так, президенты двух стран обсудили ситуацию в Украине. В частности, Эрдоган обсудил с Путиным приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Кроме того, обсуждалась и реализация заключенной в Стамбуле "зерновой сделки" и расширение экономических связей.
Напомним, Путин и Эрдоган встречались 5 августа. Тогда турецкий лидер согласился постепенно перейти на оплату за газ в российских рублях.
Эрдоган и Путин также обсуждали работу "зернового коридора" в Черном море для вывоза украинской аграрной продукции. Однако вопрос поставок турецких беспилотников "Байрактар" не поднимался.
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