Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Украину

В субботу, 3 сентября, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время переговоров речь, по большей части, шла об Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

Так, президенты двух стран обсудили ситуацию в Украине. В частности, Эрдоган обсудил с Путиным приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Кроме того, обсуждалась и реализация заключенной в Стамбуле "зерновой сделки" и расширение экономических связей.