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Ердоган зателефонував Путіну, щоб обговорити Україну

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 3 вересня, відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час переговорів здебільшого йшлося про Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Так, президенти двох країн обговорили ситуацію в Україні. Зокрема, Ердоган обговорив із Путіним приїзд місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Крім того, обговорювалася і реалізація укладеної у Стамбулі "зернової угоди" та розширення економічних зв'язків.

Нагадаємо, Путін та Ердоган зустрічались 5 серпня. Тоді турецький лідер погодився поступово перейти на оплату за газ в російських рублях.

Ердоган і Путін також обговорювали роботу "зернового коридору" у Чорному морі для вивезення української аграрної продукції. Однак питання постачання турецьких безпілотників "Байрактар" не піднімалося.

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