Ердоган зателефонував Путіну, щоб обговорити Україну

У суботу, 3 вересня, відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час переговорів здебільшого йшлося про Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Так, президенти двох країн обговорили ситуацію в Україні. Зокрема, Ердоган обговорив із Путіним приїзд місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
Крім того, обговорювалася і реалізація укладеної у Стамбулі "зернової угоди" та розширення економічних зв'язків.
Нагадаємо, Путін та Ердоган зустрічались 5 серпня. Тоді турецький лідер погодився поступово перейти на оплату за газ в російських рублях.
Ердоган і Путін також обговорювали роботу "зернового коридору" у Чорному морі для вивезення української аграрної продукції. Однак питання постачання турецьких безпілотників "Байрактар" не піднімалося.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.