Эрдоган посетит Украину в начале 2022 года, - Кулеба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале следующего года посетит Украину. Он совершит визит для участия в стратегическом совете "Украина-Турция".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы во время выступления на мероприятии "Дипломатия 2022: приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

По словам министра, стороны рассматривают встречу как возможность подписания ряда соглашений, в частности о свободной торговле.

Так, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будут сопредседательствовать в заседании.

"Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма", - отметил Кулеба.

Напомним, 4 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может организовать переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, так как у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и Москвой.

После чего, 8 декабря он в очередной раз заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией на фоне активности российских войск у украинских границ. Формат сотрудничества может быть любым.