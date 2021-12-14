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Ердоган відвідає Україну на початку 2022 року, - Кулеба

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 11:40
Ердоган відвідає Україну на початку 2022 року, - Кулеба Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на початку наступного року відвідає Україну. Він здійснить візит для участі у стратегічній раді "Україна-Туреччина".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час виступу на заході "Дипломатія 2022: пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".

"Ви розумієте, наскільки важливим є цей візит у контексті безпеки та питання Криму", - зазначив Кулеба.

Так, президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган співголовуватимуть у засіданні.

За словами міністра, сторони розглядають зустріч як можливість підписання низки угод, зокрема про вільну торгівлю.

Нагадаємо, 4 грудня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що може організувати переговори президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна, так як у Анкари хороші відносини як з Києвом, так і Москвою.

Після чого, 8 грудня він вкотре заявив, що готовий надати підтримку і запропонувати посередництво між Україною і Росією на тлі активності російських військ біля українських кордонів. Формат співпраці може бути будь-яким.

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