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Турция пригрозила Сирии силой из-за ситуации в Идлибе

Новости » Политика     29.02.2020 - 10:15
Турция пригрозила Сирии силой из-за ситуации в Идлибе
Фото: турецкие военные в Сирии (twitter com andreasmoun)

Турция не хочет войны, но готова ответить на провокации

Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу пригрозил режиму сирийского президента Башара Асада применением силы из-за обострения ситуации в провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам турецкого постпреда, Анкара не желает войны с Сирией, однако готова без колебаний нанести мощный ответ на любую провокацию режима Асада.

"Турция не хочет войны, но в случае угрозы своей безопасности без колебаний применит силу", - подчеркнул Синирлиоглу во время заседания Совбеза ООН.

Напомним, ранее постоянный представитель США в ООН Келли Крафт потребовала от Российской Федерации немедленного прекращения военной операции в Сирии. Крафт призвала российскую авиацию прекратить боевые вылеты, а режим Асада вернуться на предыдущие позиции.

Как писало РБК-Украина, 27 февраля силы режима Асада, союзником которых является Россия, нанесли авиаудар по колонне армии Турции. В результате удара погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.

Кроме того, в Турции заявили, что во время ударов по нескольким районам Сирии в ответ на обострение в Идлибе погибли 56 военнослужащих режима Асада. Удары были нанесены по грузовиках с боеприпасами, химическому предприятию на окраинах Алеппо, а также по местам скопления сирийских солдат.

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