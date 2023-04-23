Ердоган показав новий турецький танк та анонсував серійне виробництво

Сьогодні турецький президент взяв участь у Програмі поставки нового турецького танка "Altay" в TAF для випробувань.

За словами Ердогана новий танк "Altay" має зовсім інші та кращі можливості, ніж прототип, який вперше був представлений 10 років тому.

ми повідомляли, що перший вертолітний двигун турецького виробництва успішно пройшов випробовування.

Нагадаємо, Ердоган опублікував фото із новою розробкою турецької компанії, безпілотний винищувач до якого доклалися українці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.