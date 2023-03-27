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Ердоган показав новий ударний безпілотник Bayraktar з українським двигуном

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Туреччина, Понеділок 27 березня 2023 07:35
Ердоган показав новий ударний безпілотник Bayraktar з українським двигуном Фото: (twitter.com/RecepTayyipErdoğan)
Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган показав, як вигладає новий безпілотник-винищувач Bayraktar, який оснащений українським двигуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Туреччини.

Ердоган опублікував фото із новою розробкою турецької компанії, до якої доклалися українці. Новий безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ, виробником якого є "Мотор СІЧ".

Раніше ми повідомляли, що безпілотний військовий реактивний надзвуковий літальний апарат Bayraktar Kızılelma з українським двигуном викликав фурор.

Нагадаємо, Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед обговорюваних тем була й Україна.

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