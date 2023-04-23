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Эрдоган показал новый турецкий танк и анонсировал серийное производство

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com RTErdogan)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал новый турецкий танк Altay и анонсировал его серийное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Сегодня турецкий президент принял участие в Программе поставки нового турецкого танка "Altay" в Вооруженные силы Турции (TAF) для испытаний.

По словам Эрдогана, новый танк Altay имеет совсем другие и лучшие возможности, чем прототип, который впервые был представлен 10 лет назад.

мы сообщали, что первый вертолетный двигатель турецкого производства успешно прошел испытание.

Кроме того, Эрдоган опубликовал фото с новой разработкой турецкой компании - беспилотным истребителем, к которому приложились украинцы.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган