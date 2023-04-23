Эрдоган показал новый турецкий танк и анонсировал серийное производство

Сегодня турецкий президент принял участие в Программе поставки нового турецкого танка "Altay" в Вооруженные силы Турции (TAF) для испытаний.

По словам Эрдогана, новый танк Altay имеет совсем другие и лучшие возможности, чем прототип, который впервые был представлен 10 лет назад.

мы сообщали, что первый вертолетный двигатель турецкого производства успешно прошел испытание.

Кроме того, Эрдоган опубликовал фото с новой разработкой турецкой компании - беспилотным истребителем, к которому приложились украинцы.

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