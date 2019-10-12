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Эрдоган подтвердил намерение продолжать военную операцию Турции в Сирии

Новости » Политика    12.10.2019 - 04:43
Эрдоган подтвердил намерение продолжать военную операцию Турции в Сирии
Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Он заявил, что идет борьба с террористическими организациями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии будет продолжаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Эрдоган заявил, что Турция обеспечит безопасность своих границ, очистит запад Евфрата, а также восток от террористических организаций и обеспечит возвращения сирийцев домой.

Он подчеркнул, что действия Турции в Сирии и Ираке не направлены против территориальной целостности этих стран.

"Кто бы что не говорил, мы не остановимся. Мы боремся не с курдами, мы боремся с террористическими организациями", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее президент Турции Раджеп Эрдоган заявлял, что турецкое командование уже получило необходимые указания для начала военной операции в северной части Сирии, где планируется создание "безопасной зоны".

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы американское Министерство финансов разработало новые санкции относительно Турции, которая проводит военную операцию в Сирии.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не рассматривает вопрос об исключении Турции из состава Альянса после начала военной операции в Сирии.

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