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Ердоган підтвердив наміри продовжувати військову операцію Туреччини в Сирії

Новини » Політика    12.10.2019 - 04:43
Ердоган підтвердив наміри продовжувати військову операцію Туреччини в Сирії
Фото: Реджеп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Він заявив, що триває боротьба з терористичними організаціями

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що військова операція в Сирії буде продовжуватись. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Ердоган заявив, що Туреччина забезпечить безпеку своїх кордонів, очистить захід Євфрату, а також схід від терористичних організацій і забезпечить повернення сирійців до своїх домівок.

Він наголосив, що дії Туреччини в Сирії й Іраку не спрямовані проти територіальної цілісності цих країн.

"Хто б що не говорив, ми не зупинимося. Ми боремося не з курдами, ми боремося з терористичними організаціями", - наголосив Ердоган.

Раніше президент Туреччини Раджеп Ердоган заявляв, що турецьке командування вже отримало необхідні вказівки для початку військової операції в північній частині Сирії, де планується створення "безпечної зони".

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп розпорядився, щоб американське Міністерство фінансів розробило нові санкції щодо Туреччини, яка проводить військову операцію в Сирії.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО не розглядає питання про виключення Туреччини зі складу Альянсу після початку військової операції в Сирії.

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