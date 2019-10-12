ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сирии база США попала под обстрел

Новости » Происшествия    12.10.2019 - 00:24
В Сирии база США попала под обстрел
Фото: место происшествия (Newsweek)

В обстреле обвинили ВВС Турции

По полевой базе американского спецназа в Сирии 11 октября нанесли удар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Известно, что удар нанесли в районе Кобани рядом с холмом Мистенур. США считают виновными в обстреле военно-воздушные силы Турции.

Издание сообщает об одном погибшем американском солдате и семи раненных военнослужащих. Среди раненых, вероятно, есть американцы и двое французов.

Также сообщается, что обстрел мог произойти по ошибке. В то же время, Турция отрицает, что это они обстреляли американскую базу и обвиняют курдов.

ВВС США подняли в воздух над северной частью Сирии. Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что обстрелы были настолько тяжелыми, что американские военнослужащие решили начать ответный огонь в целях самообороны, но прекратили огонь после прекращения обстрела.

Ранее Турция официально подтвердила, что в ходе военной операции на северо-востоке Сирии погиб первый военный турецкой армии.

РБК-Украина писало, что в результате артиллерийских обстрелов турецкой армией были убиты 8 мирных жителей и 20 пострадали.

Сирия обстреляла турецкие города, есть жертвы Курды в Сирии сообщили о ликвидации 14 турецких военных
Новости Украины ТурцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь