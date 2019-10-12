В Сирии база США попала под обстрел

Фото: место происшествия (Newsweek)

В обстреле обвинили ВВС Турции

По полевой базе американского спецназа в Сирии 11 октября нанесли удар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Известно, что удар нанесли в районе Кобани рядом с холмом Мистенур. США считают виновными в обстреле военно-воздушные силы Турции.

Издание сообщает об одном погибшем американском солдате и семи раненных военнослужащих. Среди раненых, вероятно, есть американцы и двое французов.

Также сообщается, что обстрел мог произойти по ошибке. В то же время, Турция отрицает, что это они обстреляли американскую базу и обвиняют курдов.

ВВС США подняли в воздух над северной частью Сирии. Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что обстрелы были настолько тяжелыми, что американские военнослужащие решили начать ответный огонь в целях самообороны, но прекратили огонь после прекращения обстрела.

Ранее Турция официально подтвердила, что в ходе военной операции на северо-востоке Сирии погиб первый военный турецкой армии.

РБК-Украина писало, что в результате артиллерийских обстрелов турецкой армией были убиты 8 мирных жителей и 20 пострадали.