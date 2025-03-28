Ердоган переговорив з Путіним, Туреччина готова стати майданчиком для мирних переговорів

Позиція Туреччини щодо війни в Україні

Туреччина займає відносно нейтральну позицію щодо війни в Україні, намагаючись зберігати рівновагу між підтримкою України та підтримкою своїх відносин з Росією. Анкара засудила вторгнення Росії та висловила підтримку територіальній цілісності України.

Водночас вона не приєдналася до західних санкцій проти РФ, зберігаючи економічні зв'язки з Москвою, але виступала за мирні переговори між Україною та Росією.

Нещодавно Ердоган заявив, що Анкара залучила всі дипломатичні можливості для врегулювання повномасштабної війни в Україні.

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