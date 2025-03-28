Эрдоган переговорил с Путиным, Турция готова стать площадкой для мирных переговоров

Позиция Турции по отношению к войне в Украине

Турция занимает относительно нейтральную позицию относительно войны в Украине, пытаясь сохранять равновесие между поддержкой Украины и поддержкой своих отношений с Россией. Анкара осудила вторжение России и выразила поддержку территориальной целостности Украины.

В то же время она не присоединилась к западным санкциям против РФ, сохраняя экономические связи с Москвой, но выступала за мирные переговоры между Украиной и Россией.

Недавно Эрдоган заявил, что Анкара задействовала все дипломатические возможности для урегулирования полномасштабной войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.