Эрдоган переговорил с Путиным, Турция готова стать площадкой для мирных переговоров

Турция готова оказать поддержку для достижения устойчивого мира в Украине. В частности может принять мирные переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Во время телефонных переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным стороны поднимали вопросы отношений между обеими странами.
В частности Эрдоган выразил уверенность, что обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море будет способствовать мирному процессу по полномасштабной войне в Украине.
В частности президент Турции отметил важность совместной работы Анкары и Москвы в вопросе достижения устойчивого мира в Сирии. Также выступил за расформирование "Сирийских демократических сил".
Турция занимает относительно нейтральную позицию относительно войны в Украине, пытаясь сохранять равновесие между поддержкой Украины и поддержкой своих отношений с Россией. Анкара осудила вторжение России и выразила поддержку территориальной целостности Украины.
В то же время она не присоединилась к западным санкциям против РФ, сохраняя экономические связи с Москвой, но выступала за мирные переговоры между Украиной и Россией.
Недавно Эрдоган заявил, что Анкара задействовала все дипломатические возможности для урегулирования полномасштабной войны в Украине.
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