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Ердоган перед самітом у Вашингтоні заявив, що НАТО не має стати стороною війни в Україні

Середа 10 липня 2024 03:12
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Ердоган перед самітом у Вашингтоні заявив, що НАТО не має стати стороною війни в Україні Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок перед самітом лідерів НАТО застеріг союзників по Альянсу від вжиття заходів, які можуть втягнути його у війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Під час розробки кроків, які необхідно зробити для підтримки України, ми також дотримуємося нашої принципової позиції не робити НАТО стороною війни", — сказав Ердоган в аеропорту Анкари перед вильотом до Вашингтона.

При цьому він запевнив у підтримці Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також Ердоган закликав союзників зняти торгові обмеження щодо оборонної торгівлі з його країною.

"Імплементація рішень, які ми ухвалили у Вільнюсі щодо боротьби з тероризмом і усунення перешкод для торгівлі оборонною промисловістю між союзниками, є важливою", щоб зміцнити "солідарність і дух єдності" альянсу, сказав Ердоган.

Торгівля оборонною промисловістю з Туреччиною

Туреччина, яка має другу за величиною армію в Організації Північноатлантичного договору після США, роками скаржилася на західних партнерів, включаючи США, Канаду, Великобританію, Німеччину та Францію, які відмовляються надавати системи протиракетної оборони, а також критичне обладнання, таке як двигуни для танків, бойових літаків, безпілотників і гелікоптерів, розроблених турецькими компаніями.

Більшість із цих країн висловили занепокоєння, що обладнання може посилити турецькі військові наступальні дії проти курдських бойовиків у Сирії.

Санкції США проти Туреччини за придбання російської С-400

Наразі США наклали санкції на Туреччину через придбання нею передової російської системи протиракетної оборони С-400, яка, на думку членів НАТО, може бути використана для збору розвідданих про літаки-невидимки F-35 компанії Lockheed Martin Corp.

Однак США погодилися продати їй винищувачі F-16 після того, як Анкара схвалила розширення НАТО Швецією.

Нагадаємо, Ердоган запропонував диктатору Володимиру Путіну допомогу у припиненні повномасштабної війни в Україні, втім, йому відмовили.

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НАТО Туреччина Реджеп Тайіп Ердоган
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