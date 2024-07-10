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Эрдоган перед саммитом в Вашингтоне заявил, что НАТО не должен стать стороной войны в Украине

Среда 10 июля 2024 03:12
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Эрдоган перед саммитом в Вашингтоне заявил, что НАТО не должен стать стороной войны в Украине Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник перед саммитом лидеров НАТО предостерег союзников по Альянсу от принятия мер, которые могут вовлечь его в войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"При разработке шагов, которые необходимо предпринять для поддержки Украины, мы также придерживаемся нашей принципиальной позиции не делать НАТО стороной войны", - сказал Эрдоган в аэропорту Анкары перед вылетом в Вашингтон.

При этом он заверил в поддержке Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Также Эрдоган призвал союзников снять торговые ограничения по оборонной торговле с его страной.

"Имплементация решений, которые мы приняли в Вильнюсе по борьбе с терроризмом и устранению препятствий для торговли оборонной промышленностью между союзниками, важна", чтобы укрепить "солидарность и дух единства" альянса, сказал Эрдоган.

Торговля оборонной промышленностью с Турцией

Турция, имеющая вторую по величине армию в Организации Североатлантического договора после США, годами жаловалась на западных партнеров, включая США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, которые отказываются предоставлять системы противоракетной обороны, а также критическое оборудование, такое как двигатели для танков. боевых самолетов, беспилотников и вертолетов, разработанных турецкими компаниями.

Большинство из этих стран выразили обеспокоенность, что оборудование может усилить турецкие военные наступательные действия против курдских боевиков в Сирии.

Санкции США против Турции за приобретение российской С-400

В настоящее время США наложили санкции на Турцию из-за приобретения передовой российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по мнению членов НАТО, может быть использована для сбора разведданных о самолетах-невидимках F-35 компании Lockheed Martin Corp.

Однако США согласились продать ей истребители F-16, после того как Анкара одобрила расширение НАТО за счет Швеции.

Напомним, Эрдоган предложил диктатору Владимиру Путину помощь в прекращении полномасштабной войны в Украине, однако ему отказали.

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НАТО Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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