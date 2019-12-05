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Эрдоган ожидает от НАТО поддержки в Сирии

Новости » В мире     05.12.2019 - 16:59
Эрдоган ожидает от НАТО поддержки в Сирии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ранее Турция одобрила план Альянса по защите Прибалтики от РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган ожидает от союзников по НАТО поддержки в вопросе Сирии, после того как Турция одобрила план Альянса по защите Польши и стран Балтии от российской угрозы. Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган призвал НАТО с полной серьезностью отнестись к вопросу угроз национальной безопасности Турции со стороны сирийских курдов.

"Турция поддержала призыв НАТО по утверждению плана альянса по защите стран Балтии. Мы ожидаем от блока аналогичного подхода и поддержки Анкары в борьбе с терроризмом. К сожалению, страны НАТО лишь на словах заявляют о готовности к борьбе с терроризмом", - сообщил президент Турции.

Также Эрдоган отметил, что в феврале должна состояться четырехсторонняя встреча лидеров Турции, Германии, Франции и Великобритании по Сирии. Встреча пройдет в Стамбуле.

Ранее РБК-Украина писало, что 4 декабря НАТО принял оборонный план по защите Балтии от угрозы со стороны России. План был составлен в связи с аннексией Крыма Россией в 2014 году. До этого Турция отказывалась поддерживать Альянс в данном вопросе.

Напомним, в октябре страны НАТО осудили военные действия Турции в Сирии. В частности, министр обороны США Марк Эспер назвал начатое 9 октября вторжение Турции "необоснованным", а также отметил, что Турция больше сближается с Россией, чем с западными странами.

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Новости Украины Реджеп Тайип ЭрдоганСирияНАТО
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