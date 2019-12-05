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Ердоган чекає від НАТО підтримки в Сирії

Новини » В світі     05.12.2019 - 16:59
Ердоган чекає від НАТО підтримки в Сирії
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Раніше Туреччина схвалила план Альянсу із захисту Прибалтики від РФ

Президент Туреччини Реджеп Ердоган очікує від союзників по НАТО підтримки в питанні Сирії, після того як Туреччина схвалила план Альянсу щодо захисту Польщі та країн Балтії від російської загрози. Про це повідомляє Anadolu.

Ердоган закликав НАТО з повною серйозністю поставитися до питання загроз національній безпеці Туреччини з боку сирійських курдів.

"Туреччина підтримала заклик НАТО по затвердженню плану альянсу із захисту країн Балтії. Ми очікуємо від блоку аналогічного підходу і підтримки Анкари у боротьбі з тероризмом. На жаль, країни НАТО лише на словах заявляють про готовність до боротьби з тероризмом", - повідомив президент Туреччини.

Також Ердоган зазначив, що в лютому має відбутися чотиристороння зустріч лідерів Туреччини, Німеччини, Франції та Великобританії щодо Сирії. Зустріч пройде в Стамбулі.

Раніше РБК-Україна писало, що 4 грудня НАТО прийняв оборонний план захист Балтії від загрози з боку Росії. План був складений у зв'язку з анексією Криму Росією в 2014 році. До цього Туреччина відмовлялася підтримувати Альянс в даному питанні.

Нагадаємо, в жовтні країни НАТО засудили військові дії Туреччини в Сирії. Зокрема, міністр оборони США Марк Еспер назвав розпочате 9 жовтня вторгнення Туреччини "необґрунтованим", а також зазначив, що Туреччина більше зближується з Росією, ніж із західними країнами.

Агресія Росії і міжнародний тероризм: у НАТО назвали головні загрози НАТО допоможе країнам Балтії та Польщі в разі нападу Росії
Новини України Реджеп Тайіп ЕрдоганСиріяНАТО
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