Турция не поддержала план НАТО по защите Прибалтики от российской угрозы

Фото: флаги НАТО и Турции (Axar.az)

Турция взамен на одобрение ждет поддержки от НАТО по Сирии

Турция отказывается поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от российской угрозы. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает агентство Reuters.

Четыре высокопоставленных источника в альянсе сообщили агентству, что Турция не поменяет свою позицию до тех пор, пока Североатлантический альянс не предоставит Анкаре политическую поддержку в ее операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии.

Сообщается, что Турция распорядилась так, что представитель страны при НАТО не будет подписывать военный план, в рамках которого НАТО обязуется предоставить Польше, Литве, Латвии и Эстонии помощь в случае нападения со стороны России.

Также турецкие представители получили от Анкары указание - в ходе различных встреч и совещаний оказывать на членов альянса давление с целью официального признания ими РПК террористической. В противном случае без согласия со стороны Турции принятие военного плана может значительно замедлиться.

Речь идет о плане НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от действий России, который был составлен в связи с аннексией Крыма Россией в 2014 году.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии будет продолжаться, пока Анкара не добьется поставленных целей.