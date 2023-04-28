Ердоган отримав від ООН "дорожню карту" щодо "зернової угоди", - глава МЗС Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав від ООН "дорожню карту" з реалізації "зернової угоди". У документі йдеться про співпрацю з Туреччиною у питанні оплати за експорт російської агропродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу в інтерв'ю TRT Haber .

"Генеральний секретар ООН виступив з ініціативою щодо "дорожньої карти" (щодо продовження "зернової угоди", - ред.), вона була направлена Росії та Україні. Аналогічний лист з "дорожньою картою" отримав і президент (Ердоган - ред.)", - сказав Чавушоглу.

"Дорожня карта" має на увазі різні пропозиції щодо продовження "зернової угоди", в тому числі експорт російського аміаку з порту Одеси та співпраця з Туреччиною з питання оплати за російську аграрну продукцію.

Міністр додав, що зі сторони України пропонується розширити список товарів, що імпортуються з її території.

"Зараз це обговорюється. Є пропозиції в цьому зв'язку, нам їх теж відправили. Сподіваюся, Росія та Україна прийдуть до консенсусу з цього приводу", - додав Чавушоглу.