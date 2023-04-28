Ердоган отримав від ООН "дорожню карту" щодо "зернової угоди", - глава МЗС Туреччини
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав від ООН "дорожню карту" з реалізації "зернової угоди". У документі йдеться про співпрацю з Туреччиною у питанні оплати за експорт російської агропродукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу в інтерв'ю TRT Haber.
"Генеральний секретар ООН виступив з ініціативою щодо "дорожньої карти" (щодо продовження "зернової угоди", - ред.), вона була направлена Росії та Україні. Аналогічний лист з "дорожньою картою" отримав і президент (Ердоган - ред.)", - сказав Чавушоглу.
"Дорожня карта" має на увазі різні пропозиції щодо продовження "зернової угоди", в тому числі експорт російського аміаку з порту Одеси та співпраця з Туреччиною з питання оплати за російську аграрну продукцію.
Міністр додав, що зі сторони України пропонується розширити список товарів, що імпортуються з її території.
"Зараз це обговорюється. Є пропозиції в цьому зв'язку, нам їх теж відправили. Сподіваюся, Росія та Україна прийдуть до консенсусу з цього приводу", - додав Чавушоглу.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у ході телефонних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".
Зазначимо, у березні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що "зернову угоду" продовжили на 120 днів.
Проте Росія стверджує, що нібито давала згоду на продовження угоди лише на 60 днів. Пізніше Москва показала перелік вимог щодо "зернової угоди" і погрожує вийти з угоди, якщо їх не виконуватимуть.
Також раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін продовжує шантажувати та звинувачувати Україну у питанні експорту продовольства. Він погрожує вийти з "зернової угоди".
Окрім того, Росія у середу, 26 квітня, вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором. Росіяни не погодили рух суден з українських портів.
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