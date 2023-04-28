Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновому соглашению", - глава МИД Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по реализации "зернового соглашения". В документе говорится о сотрудничестве с Турцией по вопросу оплаты за экспорт российской агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в интервью TRT Haber .

"Генеральный секретарь ООН выступил с инициативой по "дорожной карте" (по продлению "зернового соглашения", - ред.), она была направлена России и Украине. Аналогичное письмо с "дорожной картой" получил и президент (Эрдоган - ред.)", - сказал Чавушоглу.

"Дорожная карта" подразумевает разные предложения по продлению "зернового соглашения", в том числе экспорт российского аммиака из порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплаты за российскую аграрную продукцию.

Министр добавил, что со стороны Украины предлагается расширить список импортируемых товаров с ее территории.

"Сейчас это обсуждается. Есть предложения в связи с этим, нам их тоже отправили. Надеюсь, Россия и Украина придут к консенсусу на этот счет", - добавил Чавушоглу.