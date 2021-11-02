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Эрдоган отказался от участия в саммите COP26 по климату: названа причина

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Турция, Вторник 02 ноября 2021 06:49
Эрдоган отказался от участия в саммите COP26 по климату: названа причина Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил свои планы по участию в саммите COP26 по климату в Глазго. Он развернул свой самолет назад в Турцию сразу после встречи с лидерами G20 в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Причиной отказа от участия стало то, что Великобритания якобі не выполнила требования Турции по мерам безопасности.

Эрдоган сообщил, что стандарты протокола, к которым стремилась Анкара, всегда выполнялись во время его международных поездок.

"Когда наши требования не были выполнены, мы решили не ехать в Глазго", - сказал Эрдоган.

Высокопоставленный турецкий чиновник сообщил изданию, что британские власти не удовлетворили просьбу Турции о безопасности.

"Президент принял такое решение, потому что наши требования относительно количества автомобилей для обеспечения безопасности и некоторые другие требования, связанные с безопасностью, не были полностью выполнены", - сказал он.

Напомним, что королева Елизавета не смогла присутствовать на саммите по климату. Однако она записала обращение к миру, в котором высказалась о проблеме.

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