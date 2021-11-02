Байден извинился за решение Трампа о выходе США из Парижских соглашений

Президент США Джо Байден извинился за решение своего предшественника Дональда Трампа о выходе США из Парижских соглашений. Об этом он заявил на климатическом саммите COP26 в Глазго, где представил программу США по борьбе с изменением климата.

Байден отметил, что не обязан извиняться перед миром за своего предшественника, но искренне сожалеет, что решение Трампа отодвинуло назад США в решениях по снижению выбросов углекислого газа.

"Я не должен извиняться, но я действительно прошу прощения за тот факт, что последняя администрация США вышла из Парижских соглашений и немного отодвинула нас от восьмерки", - сказал Байден.

Он отметил, что богатые страны несут ответственность за изменение климата и глобальное потепление.

"Те из нас, кто несет ответственность за большую часть вырубки лесов и за все проблемы, которые у нас есть до сих пор, имеют огромные обязательства перед бедными странами, на которые приходится меньше выбросов, но которые платят цену за то, что планета стала жарче", - сказал он.

Байден заявил, что его администрация будет делать все возможное для решения проблемы и будет выделять ежегодно по 3 миллиарда долларов, чтобы помочь более бедным странам справиться с климатическим ущербом.