Байден извинился за решение Трампа о выходе США из Парижских соглашений
Президент США Джо Байден извинился за решение своего предшественника Дональда Трампа о выходе США из Парижских соглашений. Об этом он заявил на климатическом саммите COP26 в Глазго, где представил программу США по борьбе с изменением климата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Байден отметил, что не обязан извиняться перед миром за своего предшественника, но искренне сожалеет, что решение Трампа отодвинуло назад США в решениях по снижению выбросов углекислого газа.
"Я не должен извиняться, но я действительно прошу прощения за тот факт, что последняя администрация США вышла из Парижских соглашений и немного отодвинула нас от восьмерки", - сказал Байден.
Он отметил, что богатые страны несут ответственность за изменение климата и глобальное потепление.
"Те из нас, кто несет ответственность за большую часть вырубки лесов и за все проблемы, которые у нас есть до сих пор, имеют огромные обязательства перед бедными странами, на которые приходится меньше выбросов, но которые платят цену за то, что планета стала жарче", - сказал он.
Байден заявил, что его администрация будет делать все возможное для решения проблемы и будет выделять ежегодно по 3 миллиарда долларов, чтобы помочь более бедным странам справиться с климатическим ущербом.
"Мы демонстрируем странам, что США не только вернулись за стол переговоров, но и, надеюсь, ведут их силой нашего примера. Я знаю, что это не так, и поэтому моя администрация работает сверхурочно, чтобы показать, что наши обязательства в отношении климата - это действия, а не слова", - сказал президент США.
Напомним, что генсек ООН рассказал о последствиях изменения климата. По его словам, последние шесть лет стали самыми жаркими в истории.