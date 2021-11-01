Королева Елизавета призвала мир действовать в борьбе с изменениями климата
Королева Великобритании Елизавета ІІ не смогла лично присутствовать на саммите по климату COP26 в Глазго из-за рекомендаций врачей. Вместо этого прислала свое послание, в котором призвала мир действовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В послании королевы говорится, что время для слов перешло во время для действий. Она призвала мировых лидеров подумать о будущих поколениях.
"Многие надеются, что наследие этого саммита - записанное в учебниках истории, которые еще не напечатаны - описывают вас как лидеров, которые не упустили возможность; и что вы ответили на призыв этих будущих поколений", - сказала Елизавета.
Она призвала мировых лидеров создать четкий план по борьбе с изменением климата.
"Время слов теперь перешло во время действий", - отметила королева.
Королева сказала, что она была особенно рада приветствовать лидеров на саммите, потому что влияние окружающей среды на человечество - это вопрос, близкий его сердцу. Она добавила, что очень горда тем, что ее дело продолжили принц Чарльз и принц Уильям, которые оба присутствуют на саммите.
Напомним, что врачи рекомендовали Елизавете отдохнуть две недели. Из-за этого отложили важные визиты.
Также сообщалось, что Джонсон рассказал о самочувствии королевы. По его словам, она в хорошей форме.