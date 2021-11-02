Ердоган відмовився від участі в саміті COP26 з клімату: названа причина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган змінив свої плани щодо участі в саміті COP26 по клімату в Глазго. Він розгорнув свій літак назад до Туреччини відразу після зустрічі з лідерами G20 в Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Причиною відмови від участі стало те, що Великобританія начебто не виконала вимоги Туреччини щодо заходів безпеки.

Ердоган повідомив, що стандарти протоколу, до яких прагнула Анкара, завжди виконувалися під час його міжнародних поїздок.

"Коли наші вимоги не були виконані, ми вирішили не їхати в Глазго", - сказав Ердоган.

Високопоставлений турецький чиновник повідомив виданню, що британська влада не задовольнила прохання Туреччини про безпеку.

"Президент прийняв таке рішення, тому що наші вимоги щодо кількості автомобілів для забезпечення безпеки та деякі інші вимоги, пов'язані з безпекою, не були повністю виконані", - сказав він.