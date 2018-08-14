Ердоган оголосив про заборону на ввезення електроніки з США

США намагаються дестабілізувати ситуацію в Туреччині, заявив президент країни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про заборону на ввезення електроніки із США. Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Ердоган заявив, що США намагаються домогтися дестабілізації ситуації в Туреччині.

"Після того, як США не домоглися від Анкари бажаного дипломатичним шляхом і не змогли дестабілізувати ситуацію в Туреччині, вони вдалися до економічного тиску", - зазначив лідер держави, додавши, що Туреччина буде бойкотувати електроніку з США.

За словами Ердогана, економіку використовують в якості зброї проти Туреччини.

Туреччина, безумовно, втрачає від зниження курсу нацвалюти. При цьому, безсумнівно, втрачають і ті, хто стоїть за спекуляціями на валютному ринку", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, 10 серпня 2018 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній. Тепер вони складуть 50% і 20% відповідно. Білий дім пояснив введення нових мит загрозою національної безпеки. У свою чергу Туреччина готує відповідь США на нові мита на алюміній і сталь.

Пізніше Ердоган пригрозив США "розпрощатися" з ними та звернутися до нових партнерів та альянсів". Президент Туреччини попередив, що його країна звернеться до нових ринків, нових партнерів та альтернативних фінансових інструментів.

Відзначимо, що зараз Туреччина переживає обвал національної валюти - ліри.