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Эрдоган объявил пострадавшие от наводнения провинции в Турции зонами бедствия

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 августа прибыл в пострадавшие от наводнения районы страны. Турецкий лидер объявил затопленные районы зонами бедствия три провинции - Кастамон, Синоп и Бартин, и пообещал населению поддержку от правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Sabah.

"Мы показали друзьям и врагам, что никто в Турции не остается бездомным во всех происшествиях, которые мы пережили, от землетрясений до наводнений и пожаров", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что государство готово осилить любой вызов. "Вне всяких сомнений, последствия стихийных бедствий будут устранены в кратчайшие сроки", - добавил турецкий лидер.

Напомним, на три провинции Турции обрушились проливные дожди, вызвавшие наводнения, сходы селей и оползни.

Отметим, число погибших в результате стихийного бедствия достигло 27 человек, 25 из них в провинции Кастамону, остальные - в Синопе.

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