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Ердоган оголосив постраждалі від повені провінції в Туреччині зонами лиха

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 13 серпня прибув в постраждалі від повені райони країни. Турецький лідер оголосив затоплені райони зонами лиха три провінції - Кастамон, Синоп і Бартін, і пообіцяв населенню підтримку від уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Sabah.

"Ми показали друзям і ворогам, що ніхто в Туреччині не залишається бездомним у всіх пригодах, які ми пережили, від землетрусів до повеней і пожеж", - заявив Ердоган.

Він підкреслив, що держава готова подужати будь-який виклик. "Поза всякими сумнівами, наслідки стихійних лих будуть усунені в найкоротші терміни", - додав турецький лідер.

Нагадаємо, на три провінції Туреччини обрушилися проливні дощі, що викликали повені, сходи селів і зсуви.

Відзначити, кількість загиблих в результаті стихійного лиха досягла 27 осіб, 25 з них у провінції Кастамону, решта - у Синопі.

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