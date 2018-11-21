Ердоган звинуватив Сороса у фінансуванні протестів в Туреччині

Фото: Джордж Сорос (GettyImages)

Ердоган назвав Сороса "славетним угорським євреєм"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив американського мільярдера і главу хедж-фонду Soros Fund Management Джорджа Сороса у фінансуванні протестних акцій в республіці в 2013 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Ердоган назвав Сороса "славетним угорським євреєм".

"Це людина, у якого дуже багато грошей і який витрачає їх на поділ народів і руйнує держави", - заявив він.

Протести, про яких згадав Ердоган, спалахнули в Стамбулі влітку 2013 року. Тоді на площа Таксим вийшли демонстранти, які виступали проти вирубки дерев у міському парку Гези і спорудження на його місці торгового комплексу. До протестуючих приєдналися радикали, які займалися провокаціями. Учасники акції встановлювали на площі намети.

Незабаром їх поліція почала розганяти. Силовики застосовували для цього водомети, сльозогінний газ і гумові кулі. В результаті зіткнень були поранені і загиблі.

Відзначимо, раніше в статті NYT стверджувалося, що коли Facebook виявилася в центрі скандалу з неправомірним збиранням персональних даних користувачів з боку Cambridge Analytica, компанія спробувала перевести увагу суспільства на інші питання. Зокрема, соцмережа організувала кампанію з дискредитації своїх супротивників.

Зазначалося, що для цього Facebook звернулася до компанії Definers Public Affairs, за замовленням якої проходили критичні статті про американського фінансиста Джорджа Сороса.