Ердоган звинуватив Дамаск і Москву в ударах по мирним громадянам в Ідлібі

Ілюстративне фото (kremlin.ru)

Туреччина має намір вибити сирійські війська за межі спостережних пунктів в Ідлібі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив сирійські урядові війська, які підтримує Росія, в умисних атаках по мирних жителях в Ідлібі. Про це повідомляє Anadolu.

За його словами, в результаті атак за останні дні також загинули 14 турецьких військових, ще 45 отримали поранення.

Ердоган заявив, що Туреччина має намір вибити сирійські війська за межі турецьких спостережних пунктів в Ідлібі до кінця лютого.

За словами турецького президента, якщо спостережні пости знову будуть атаковані, "Туреччина буде переслідувати сили сирійського режиму де завгодно, незалежно від угоди в Сочі".

Нагадаємо, напередодні Збройні сили Туреччини нанесли удари по армії сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб та нейтралізували 51 солдата.

Також РБК-Україна повідомляло, що США і Туреччина обговорюють відповідь на атаки сил президента Башара Асада і російського контингенту проти мирних поселень і міжнародних спостерігачів в Ідлібі.