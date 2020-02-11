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Турция нейтрализовала свыше 50 солдат армии Асада в Идлибе

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 19:58
Турция нейтрализовала свыше 50 солдат армии Асада в Идлибе
Фото: турецкие войска в Идлибе (aa.com.tr)

Операция была проведена в рамках ответных мер на обстрел турецких военных со стороны сил Асада в Идлибе

Вооруженные силы Турции нанесли удары по армии сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб и нейтрализовали 51 солдата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Турции.

По информации ведомства, также были уничтожены два танка, зенитная установка и склад боеприпасов войск Асада, захвачен еще один танк.

Операция была проведена в рамках ответных мер на обстрел турецких военных со стороны сил Асада в Идлибе.

Напомним 10 февраля сирийские войска нанесли артиллерийский удар по армии Турции в Идлибе, в результате обстрела погибли пять военных, в связи с инцидентом президент Реджеп Эрдоган собрал экстренное совещание.

Вооруженные силы Турции заявили о нанесения ударов 115 целям армии сирийского президента Башара Асада в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере Сирии.

Также сообщалось, что Турция сохранит военное присутствие в сирийском городе Идлиб и планирует ответить на любые действия, нарушающие нормы международного права.

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что США и Турция обсуждают ответ на атаки сил президента Башара Асада и российского контингента против мирных поселений и международных наблюдателей в Идлибе.

Помпео: США и Турция готовят ответ на атаки Асада и РФ
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