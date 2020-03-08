Эрдоган обсудит вопрос мигрантов с ЕС

Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник, 9 марта, планирует обсудить вопрос беженцев с официальными представителями Европейского союза. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Эрдоган должен провести встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По словам президента Турции, никто не реагирует на "бесчеловечные действия греческих властей в отношении беженцев". Эрдоган рассчитывает, что во время переговоров с представителями ЕС сторонам удастся достичь эффективных результатов.

Напомним, ранее Эрдоган в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал изменить миграционные правила между Турцией и Европейским союзом. По его словам прежние соглашения не дают нужного результата.

Также РБК-Украина писало, что Турция после нескольких дней попыток мигрантов с Ближнего Востока попасть в Европу, приняла решение о закрытии морской границы с Грецией.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выступила против открытия внешних границ ЕС для беженцев. По словам представителя Еврокомиссии по вопросам внутренних дел Илва Йоханссона, ЕС будет защищать свои границы в соответствии с международным правом.