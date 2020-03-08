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Греция построит два лагеря для беженцев с Ближнего Востока

Новости » Общество     08.03.2020 - 03:39
Греция построит два лагеря для беженцев с Ближнего Востока
Иллюстративное фото (dreamstime.com)

Лагеря смогут вмітити 1000 беженцев

Греция собирается построить два новых временных лагеря для размещения беженцев, которые прибывают из Турции. Об этом передает греческий телеканал Skai TV.

Как сообщил в эфире канала министр миграции Нотис Митарачи, это будут центры закрытого типа. Однако властям, по словам министра, "понадобится поддержка местных общин".

"Мы хотим построить два закрытых центры в северном регионе Серра и на большей территории Афин на 1000 мест... Мы не можем оставить всех тех людей на островах", - заявил министр.

Он также добавил, что поддержка беженцев со стороны государства будет ограничена. Как только беженцы будут получать защищенный статус - им будет предложено покинуть убежище.

"Проживание и льготы лицам, которым будет предоставлено убежище, прекратятся в течение месяца. С этого момента беженцам придется зарабатывать на жизнь", - сказал министр, подчеркнув, что такая программа делает Грецию менее привлекательным местом для миграционных потоков.

Напомним, Турция после нескольких дней попыток мигрантов с Ближнего Востока попасть в Европу, приняла решение о закрытии морской границы с Грецией.

Ранее, 2 марта, у берегов греческого острова Лесбос перевернулась лодка с мигрантами с Ближнего Востока, которые пытались попасть в Европу. Более 40 человек были спасены, а двое детей доставлены в больницу, одного из них спасти не удалось.

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