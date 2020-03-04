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Еврокомиссия выступила против открытия внешних границ ЕС для беженцев

Новости » Политика     04.03.2020 - 18:37
Еврокомиссия выступила против открытия внешних границ ЕС для беженцев
Фото: мигранты на границе с Грецией (twitter.com / 3Groter)

ЕС будет защищать свои границы в соответствии с международным правом

Европейский союз не должен открывать свои внешние границы для беженцев из Сирии, которые пытаются попасть в Европу из территории Турции. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон во время пресс-конференции в Брюсселе.

Так, комментируя информацию о создании властями Турции иллюзии открытых границ Евросоюза, Илва заявила, что границы не открыты и не будут открыты для мигрантов.

"Внешние границы ЕС не открыты и не должны открываться", - подчеркнула она.

Еврокомиссар добавила, что Брюссель будет защищать границы Евросоюза согласно международному праву.

"Конечно, мы должны защищать наши внешние границы. И, конечно, это должно происходить в соответствии с международным правом и фундаментальными правами человека", - заявила Илва.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз запустил механизм гражданской защиты в связи с наплывом мигрантов на греческой границе с Турцией. Вчера президент Еврокомиссии посетила греческо-турецкую границу, которую пытаются пересечь тысячи беженцев из Сирии.

Также РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об открытии турецкой границы для беженцев из Сирии.

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