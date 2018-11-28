Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Азовском море

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Эрдоган проинформировал Трампа о содержании состоявшихся сегодня телефонных разговоров с Путиным и Порошенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агенство "Анадолу".

Как сообщается, в ходе беседы Трамп и Эрдоган обсудили напряженность между Украиной и РФ, возникшую на фоне последних событий в Азовском море. Также лидеры двух стран условились о двусторонней встрече на полях саммита G-20 в Буэнос-Айресе.

Отметим, Эрдоган проинформировал Трампа о содержании состоявшихся сегодня телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.

Отметим, Эрдоган сегодня, 28 ноября 2018 года, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в в районе Керченского пролива.

Также состоялся телефонный разговор Эрдогана и Порошенко, в ходе которого обсуждалась ситуация в районе Керченского пролива. Президенты Турции и Украины обсудили введение военного положения в Украине.

Напомним, сенаторы Соедененных Штатов Америки разработали резолюцию, которая осуждает задержание украинских кораблей в Керченском проливе и призывающую освободить всех украинских моряков.