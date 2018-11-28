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Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Керченском проливе

Новости » Политика    28.11.2018 - 13:29
Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Керченском проливе
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)

Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с Порошенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 28 ноября 2018 года, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в в районе Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Отмечается, что Эрдоган выразил обеспокоенность Турции в связи со сложившимся положением, подчеркнув значимость устранения разногласий между РФ и Украиной дипломатическими путями.

Как сообщается на сайте Кремля, в ходе разговора Путина и Эрдогана "состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе".

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня также состоялся телефонный разговор Эрдогана и Порошенко, в ходе которого также обсуждалась ситуация в районе Керченского пролива. Также президенты Турции и Украины обсудили введение военного положения в Украине.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 28 ноября, Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украине в 10 областях сроком на 30 дней, начиная с 26 ноября. Закон вступает в силу сразу после опубликования, как ожидается, это произойдет сегодня.

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