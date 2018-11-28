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Порошенко обсудил с Эрдоганом ситуацию в Керченском проливе и военное положение

Новости » Политика    28.11.2018 - 12:54
Порошенко обсудил с Эрдоганом ситуацию в Керченском проливе и военное положение
Фото: Петр Порошенко (dsns.gov.ua)

Эрдоган поднимет украинский вопрос на саммите G20

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в акватории Керченского пролива и введение военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Как отмечается, сегодня Порошенко и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых Порошенко проинформировал Эрдогана об акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действия Украины, в частности введение военного положения.

Сообщается, что Эрдоган осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины. Кроме того, было договорено, что Эрдоган поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20.

Кроме того, Порошенко призвал президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко сегодня, 28 ноября, подписал законопроект, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Военное положение вводится на 30 дней в 10 областях страны с 26 ноября до 26 декабря.

Отметим, закон вступает в силу сразу после опубликования. Как ожидается, он будет опубликован в "Голосе Украины" сегодня.

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Новости Украины Порошенко Петрвоенное положениеРеджеп Тайип Эрдоган
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