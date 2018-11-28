Порошенко обсудил с Эрдоганом ситуацию в Керченском проливе и военное положение

Эрдоган поднимет украинский вопрос на саммите G20
Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в акватории Керченского пролива и введение военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
Как отмечается, сегодня Порошенко и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых Порошенко проинформировал Эрдогана об акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действия Украины, в частности введение военного положения.
Сообщается, что Эрдоган осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины. Кроме того, было договорено, что Эрдоган поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20.
Кроме того, Порошенко призвал президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко сегодня, 28 ноября, подписал законопроект, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Военное положение вводится на 30 дней в 10 областях страны с 26 ноября до 26 декабря.
Отметим, закон вступает в силу сразу после опубликования. Как ожидается, он будет опубликован в "Голосе Украины" сегодня.