ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ердоган обговорив з Трампом ситуацію в Азовському морі

Новини » Політика    28.11.2018 - 18:55
Ердоган обговорив з Трампом ситуацію в Азовському морі
Колаж РБК-Україна

Ердоган поінформував Трампа про зміст телефонних розмов з Путіним і Порошенко

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство "Анадолу".

Як повідомляється, в ході бесіди Трамп і Ердоган обговорили напруженість між Україною і РФ, що виникла на тлі останніх подій в Азовському морі. Також лідери двох країн домовилися про двосторонню зустріч на полях саміту G-20 в Буенос-Айресі.

Зазначимо, Ердоган поінформував Трампа про зміст телефонних розмов з Путіним і президентом України Петром Порошенком.

Зазначимо, Ердоган сьогодні, 28 листопада 2018 року, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої обговорювалася ситуація в районі Керченської протоки.

Також відбулась телефонна розмова Ердогана і Порошенко, в ході якого обговорювалася ситуація в районі Керченської протоки. Президенти Туреччини та України обговорили введення воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, сенатори Сполучених Штатів Америки розробили резолюцію, яка засуджує затримання українських кораблів в Керченській протоці і закликає звільнити всіх українських моряків.

Росія намагається анексувати Азовське море, - Климпуш-Цинцадзе Що відбувається в областях України після введення воєнного стану
Новини України Керченский мостагресія РФДональд ТрампАзовское мореРеджеп Тайіп Ердоган
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся