Ердоган обговорив з Трампом ситуацію в Азовському морі

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Ердоган поінформував Трампа про зміст телефонних розмов з Путіним і Порошенко

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство "Анадолу".

Як повідомляється, в ході бесіди Трамп і Ердоган обговорили напруженість між Україною і РФ, що виникла на тлі останніх подій в Азовському морі. Також лідери двох країн домовилися про двосторонню зустріч на полях саміту G-20 в Буенос-Айресі.

Зазначимо, Ердоган поінформував Трампа про зміст телефонних розмов з Путіним і президентом України Петром Порошенком.

Зазначимо, Ердоган сьогодні, 28 листопада 2018 року, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої обговорювалася ситуація в районі Керченської протоки.

Також відбулась телефонна розмова Ердогана і Порошенко, в ході якого обговорювалася ситуація в районі Керченської протоки. Президенти Туреччини та України обговорили введення воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, сенатори Сполучених Штатів Америки розробили резолюцію, яка засуджує затримання українських кораблів в Керченській протоці і закликає звільнити всіх українських моряків.