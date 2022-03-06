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Эрдоган обсудил с Путиным войну в Украине

Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом россии Владимиром Путиным. В ходе разговора они обсудили войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На данный момент никаких подробностей о переговорах Эрдогана с руководителем Кремля нет.

Ранее сообщалось, что Эрдоган попытается убедить Путина прекратить войну против Украины и сесть за стол переговоров.

Война России против Украины продолжается уже одиннадцатый день. Стало известно, какая ситуация в разных регионах по состоянию на сегодняшнее утро.

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Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины