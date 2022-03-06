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Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні

Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході розмови вони обговорили війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На даний момент ніяких подробиць про переговори Ердогана з керівником Кремля немає.

Раніше повідомлялося, що Ердоган спробує переконати Путіна припинити війну проти України і сісти за стіл переговорів.

Війна Росії проти України триває вже одинадцятий день. Стало відомо, яка ситуація в різних регіонах станом на сьогоднішній ранок.

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Володимир ПутінРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна Росії проти України