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Эрдоган об обострении на Ближнем Востоке: Израиль перешел все границы

Автор: РБК-Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Израиль за обострение конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, турецкая сторона будет поддерживать палестинских арабов.

Об этом пишет Haberturk.

В частности, Эрдоган заявил, что Турция несет ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы опечалены и рассержены жестокостью Израиля, состоянием террора, который обрушился на женщин и угнетенных... Мы будем осуждать Израиль, даже если весь мир это игнорирует", - отметил он.

По его словам, если другие страны региона совместными усилиями не остановят "агрессию" Израиля в Палестине и Иерусалиме, то "однажды настанет их очередь".

Кроме того, по мнению Эрдогана, Израиль якобы "перешел все границы" в конфликте с палестинскими арабами.

Отметим, конфликт Израиля и Палестины с применением ракет и авиации продолжается четвертый день. Накануне Израиль отказался от перемирия с палестинскими группировками.

А генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия в Израиле и секторе Газа.

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Новости Украины ИзраильТурцияРеджеп Тайип Эрдоган