Ердоган про загострення на Близькому Сході: Ізраїль перейшов всі кордони

Зокрема, Ердоган заявив, що Туреччина несе відповідальність за ситуацію на Близькому Сході.

"Ми засмучені і розсерджені жорстокістю Ізраїлю, станом терору, який обрушився на жінок і пригноблених... Ми будемо засуджувати Ізраїль, навіть якщо весь світ це ігнорує", - зазначив він.

За його словами, якщо інші країни регіону спільними зусіллями не зупинять "агресію" Ізраїлю в Палестині та Єрусалимі, то "одного разу настане їхня черга".

"Ця терористична держава перейшла всі кордони. Єрусалим - це загальна спадщина всього людства, крім того, що він є домом для святих місць трьох релігій. Єрусалим - це весь світ. Це обов'язок честі протистояти нападам Ізраїлю на палестинські міста" - додав Ердоган і закликав Радбез ООН вжити заходів для забезпечення миру.