Ердоган про загострення на Близькому Сході: Ізраїль перейшов всі кордони
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував Ізраїль через загострення конфлікту на Близькому Сході. За його словами, турецька сторона підтримуватиме палестинських арабів.
Про це пише Haberturk.
Зокрема, Ердоган заявив, що Туреччина несе відповідальність за ситуацію на Близькому Сході.
"Ми засмучені і розсерджені жорстокістю Ізраїлю, станом терору, який обрушився на жінок і пригноблених... Ми будемо засуджувати Ізраїль, навіть якщо весь світ це ігнорує", - зазначив він.
За його словами, якщо інші країни регіону спільними зусіллями не зупинять "агресію" Ізраїлю в Палестині та Єрусалимі, то "одного разу настане їхня черга".
"Ця терористична держава перейшла всі кордони. Єрусалим - це загальна спадщина всього людства, крім того, що він є домом для святих місць трьох релігій. Єрусалим - це весь світ. Це обов'язок честі протистояти нападам Ізраїлю на палестинські міста" - додав Ердоган і закликав Радбез ООН вжити заходів для забезпечення миру.
Зазначимо, конфлікт Ізраїлю і Палестини із застосуванням ракет і авіації триває четвертий день. Напередодні Ізраїль відмовився від перемир'я з палестинськими угрупованнями.
А генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити бойові дії в Ізраїлі та секторі Газа.