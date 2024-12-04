Ердоган обговорив із Путіним ситуацію в Сирії на тлі просування повстанців

В офісі Ердогана зазначили, що телефонний дзвінок стосувався "турецько-російських відносин, останніх подій у Сирії, а також глобальних і регіональних питань".

Турецький лідер заявив, що Анкара працює над "справедливим і довгостроковим вирішенням проблеми в Сирії".

Крім того, додав Ердоган, Туреччина також продовжує підтримувати територіальну цілісність Сирії.

Президент Туреччини наголосив на важливості створення "більшого простору для дипломатії в регіоні", та відзначив, що "сирійський режим повинен брати участь у процесі політичного вирішення проблеми".

"Зазначаючи, що уникнення шкоди цивільному населенню є найважливішим питанням у контексті останніх подій у Сирії, президент Ердоган сказав, що Сирія не повинна стати джерелом ще більшої нестабільності", - розповіли в офісі турецького лідера.

За словами Ердогана, Туреччина робить "усе можливе, щоб відновити спокій" у Сирії.

Турецький президент додав, що його країна продовжить зберігати рішучу позицію в боротьбі з Робітничою партією Курдистану (РПК), яку Анкара називає терористичною організацією, та її представниками.

На переконання Ердогана, РПК намагається "скористатися нещодавніми подіями в Сирії".

Ситуація в Сирії, вплив Туреччини на повстанців та допомога Асаду з боку РФ

Варто зазначити, що деякі групи повстанців у Сирії, які активно беруть участь у нинішньому наступі антиасадівських сил в провінціях Алеппо та Ідліб, оглядачі називають протурецькими силами. Йдеться, зокрема, про ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), та загони Сирійської національної армії. Вважається, що Анкара має на них вплив та начебто підтримує.

При цьому ізраїльський воєнний оглядач Давид Шарп в коментарі РБК-Україна нещодавно зазначив, що Туреччина не має впливу на тих сирійських повстанців, які минулого тижня розпочали наступ в районі провінції Алеппо.

Разом з тим РФ є союзницею сирійського диктатора Башара аль-Асада. У Сирії досі залишається російський військовий контингент, й авіація РФ бере учать у завданні бомбових ударів, які нібито мають стримати просування повстанців.

Вже відомо про числені жертви серед мирного населення у Сирії внаслідок дії росавіації за останні дні. При цьому російські війська у цій країні зазнають втрат на тлі наступу повстанців.

Як повідомили 2 грудня в Головному управленні розвідки Міноборони України, війська РФ вже вийшли з сирійської Хами та тікають з Дамаска. А 1 грудня стало відомо, що сирійські повстанці повністю взяли під контроль Алеппо.

Чому в Сирії знову почалася війна і чи впаде режим Асада, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.