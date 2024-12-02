Російські війська вийшли з сирійської Хами та тікають з Дамаска, - ГУР

Російські сили у Сирії вийшли з міста Хама. Також війська та дипломати РФ терміново евакуюються з Дамаска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Як зазначає розвідка, опозиційні сили активно просуваються на південь Сирії, відбулись перші бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.

ГУР повідомило, що російські війська втекли з Хами та евакуювалися до бази "Хмеймім”. Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Башара Асада.

"У Дамаску розпочались перші збройні заворушення - російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії", - йдеться у повідомленні.

ГУР додає, що росіяни також втекли з військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки. 1 грудня російська авіація завдала ударів у районах Хан-Шейхуна. Мета атаки - знищити техніку РФ, яка перейшла до опозиційних сил.

Як зазначала розвідка, набула розголосу новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Кіселя. До Москви "на килим" також відкликали полковника Вадима Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців. Він має пояснити Кремлю, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена.