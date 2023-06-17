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Ердоган обговорив з главою Єврокомісії перспективи членства Туреччини в ЄС

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Туреччина, Субота 17 червня 2023 21:57
Ердоган обговорив з главою Єврокомісії перспективи членства Туреччини в ЄС Фото: турецький президент Реджип Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили перспективи членства Туреччини в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За даними видання, під час зустрічі обговорювалися відносини між Туреччиною та Європейським Союзом.

Президент Європейської комісії Урсула Фон Дер Ляєн привітала Ердогана з переобранням на посаду президента.

Президент Ердоган заявив, що шлях до успішної боротьби з викликами, що постають на регіональному рівні, полягає у зміцненні співпраці Європейського Союзу З Туреччиною.

Ердоган заявив, що справедливе ставлення до Туреччини та підтримка перспективи повного членства сприятимуть відкриттю нових горизонтів у відносинах.

Нагадаємо, нещодавно турецький президент провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили ситуацію навколо Каховської гідроелектростанції.

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