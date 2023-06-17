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Эрдоган обсудил с главой Еврокомиссии перспективы членства Турции в ЕС

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Турция, Суббота 17 июня 2023 21:57
Эрдоган обсудил с главой Еврокомиссии перспективы членства Турции в ЕС Фото: турецкий президент Реджип Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Обсудили перспективы членства Турции в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По данным издания, во время встречи обсуждались отношения между Турцией и Европейским Союзом.

Президент Европейской комиссии Урсула Фон Дер Ляйен поздравила Эрдогана с переизбранием на пост президента.

Президент Эрдоган заявил, что путь к успешной борьбе с вызовами, возникающими на региональном уровне, заключается в укреплении сотрудничества Европейского Союза с Турцией.

Эрдоган заявил, что справедливое отношение к Турции и поддержка перспективы полного членства будут способствовать открытию новых горизонтов в отношениях.

Напомним, что недавно турецкий президент провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию вокруг Каховской гидроэлектростанции.

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Евросоюз Турция Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины Урсула фон дер Ляйен
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