Президент Турции подчеркнул, что режим чрезвычайного положения не повлиял на избирательные кампании его оппонентов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает отменить чрезвычайное положение в случае своего переизбрания. Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News.

"Если я продолжу работать (в должности президента, - ред.), первое, что я сделаю после 24 июня, будет отмена чрезвычайного положения", - подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, такой шаг "не означал бы полное его (чрезвычайного положения, - ред.) отмену без возможности возобновления".

Эрдоган подчеркнул, что режим чрезвычайного положения не повлиял на избирательные кампании его оппонентов. Так, досрочные президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня.

Напомним, в апреле президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня. Сначала выборы планировали провести в ноябре 2019 года.