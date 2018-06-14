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Эрдоган обещает отменить чрезвычайное положение в случае своего переизбрания

НовостиПолитика    14.06.2018 - 16:42
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)

Президент Турции подчеркнул, что режим чрезвычайного положения не повлиял на избирательные кампании его оппонентов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает отменить чрезвычайное положение в случае своего переизбрания. Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News.

"Если я продолжу работать (в должности президента, - ред.), первое, что я сделаю после 24 июня, будет отмена чрезвычайного положения", - подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, такой шаг "не означал бы полное его (чрезвычайного положения, - ред.) отмену без возможности возобновления".

Эрдоган подчеркнул, что режим чрезвычайного положения не повлиял на избирательные кампании его оппонентов. Так, досрочные президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня.

Напомним, в апреле президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня. Сначала выборы планировали провести в ноябре 2019 года.

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Теги публикации: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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